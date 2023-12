Sicilia. Donna sfregiata sul volto dal marito che aveva denunciato. Anche lui resta ustionato

Ancora violenza contro le donne, ancora un uomo che dopo la fine della relazione si accanisce sull’ex compagna. Gioacchino Morgana ha sfregiato la donna, di 50 anni al volto e alla schiena con l’acido al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, oggi, mercoledì 5 dicembre, nella sua casa di via Tiepolo dal convivente da cui si stava separando. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro Gioacchino Morgana, un pregiudicato agrigentino, le ha teso un agguato. Appena la donna è rincasata le ha lanciato contro un contenitore pieno di acido colpendola nella parte destra del viso e del corpo. Sul posto sono intervenuti oltre alle volanti, i sanitari del 118 che l’hanno portata in ospedale ad Agrigento. L’uomo è stato fermato dagli agenti. Ha anche lui profonde ustioni alle mani e al volto ed è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.