San Cataldo. A Polignano a Mare i DiapaSong Vocal Group protagonisti con le loro sonorità

SAN CATALDO. Si è svolto nella splendida cornice di Polignano a Mare (BA), il concerto del DiapaSong Vocal Group di San Cataldo. Il gruppo, già attivo dal 2018 sul territorio nisseno e non, è formato da 20 cantanti ed è caratterizzato da un repertorio esclusivamente a cappella e che si distingue per le sonorità non convenzionali che abbracciano diversi stili quali il gospel, l’acapella contemporaneo e la world music.

L’evento è stato fortemente voluto dall’arciprete Don Gaetano Luca, che ha invitato il DiapaSong Vocal Group a portare la propria musica nella stessa città che ha dato i natali a Domenico Modugno.

Il concerto si è svolto nella stupenda chiesa madre del paese ed è stato possibile grazie al supporto e alla generosa attività filantropica della BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo nonché di altre attività sancataldesi come l’ottica “Punti di Vista” e l’”Ambulatorio infermieristico Dott. G. Ferrara”.