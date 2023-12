Ragazzo ucciso, i fratelli indagati: “Ci siamo solo difesi”

Ha risposto alle domande del gip il giovane di 23 anni accusato di avere avuto la pistola con la quale il fratello di 17 avrebbe ucciso Rosolino Celesia nella discoteca Notr3 a PALERMO. Il giudice oggi ha disposto per il maggiorenne la custodia cautelare in carcere per detenzione illegale di arma. Il minorenne comparirà davanti al giudice il 25. “I due ragazzi e la loro madre sono molto dispiaciuti per quanto successo. Sono vicini ai genitori di Rosolino – dice l’avvocato Vanila Amoroso che difende i due fratelli – Il minorenne ha ribadito di aver agito per paura. Ha pensato infatti che dopo avere picchiato il fratello la vittima avrebbe colpito anche lui. Per questo ha preso la pistola e ha esploso i colpi. Solo per legittima difesa”. “Avevano avuto già una lite dieci giorni prima alla Vucciria – ha detto l’avvocato – Celesia in quell’occasione avrebbe colpito con una bottiglia il maggiorenne”.

Il più piccolo intimorito da quanto visto, sarebbe andato a comprare una pistola nel mercato Ballarò. “I tre si sono di nuovo incontrati in discoteca. – spiega il legale – .La vittima avrebbe aggredito il più grande che lo ha invitato in cortile per un chiarimento. Rosolino l’avrebbe colpito alla testa facendolo svenire. Il minorenne allora ha preso la pistola e ha iniziato a sparare”. Il racconto è al vaglio degli investigatori che hanno più di un dubbio. Il fratello maggiore in carcere al Pagliarelli fa il pescivendolo e ha un figlio piccolo. Il ragazzo di 17 anni sta completando gli studi. “E’ stato lui a consegnarsi ai poliziotti – conclude l’avvocato – Ha prima soccorso il fratello ferito e lo ha portato a casa. Poi si è disfatto delle pistola gettandola in mare a Vergine Maria e l’indomani ha chiamato le forze dell’ordine”. (ANSA).