Ponte sullo Stretto, Fratoianni: “Costosissimo e inutile, schiaffo al sud”

“Oggi per la Sicilia e per il Sud c’è un appuntamento fondamentale: la manifestazione popolare a Messina contro lo scempio del Ponte sullo Stretto. Io non potrò esserci, ma Alleanza Verdi e Sinistra sarà ben rappresentata”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Per il ponte il governo Meloni mette 700 milioni nella prossima manovra- prosegue il leader di SI – e per un totale di 12 miliardi nei prossimi anni. E chissà quanti altri soldi ci vorranno. Ma il primo effetto lo ha avuto: ha moltiplicato le poltrone. E più che un ponte al momento rischia di essere una allegra mangiatoia per pochi”. “Il Ponte – aggiunge – è uno schiaffo al Sud, un’opera costosissima e inutile, in un territorio in cui mancano i treni e quelli che ci sono viaggiano a binario unico. Magari se il ministro Lollobrigida viaggiasse in treno per tutto il sud, si potrebbero moltiplicare le fermate…”.