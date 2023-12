La leggenda di Babbo Natale: storia e origine della tradizione che risale a San Nicola

Chi era veramente Babbo Natale? Il simpatico vecchino che ogni anno sale sulla sua slitta e attraversa il mondo accompagnato dalle sue renne trae le sue origini nella leggenda di San Nicola.

Tutto iniziò nel IV secolo quando San Nicola donò la dote a tre fanciulle per consentire loro di poter avere un matrimonio dignitoso e non dover accettare di vendere il loro corpo pur di sfuggire alla povertà.

Per ricordare questo gesto così generoso e altruistico del vescovo cattolico di Myra, nato a Patara nel 270 , in Licia (odierna Turchia), nel Medioevo si diffuse l’usanza di scambiarsi doni il giorno i cui si commemora il Santo, il 6 dicembre. Un’usanza ancora presente nei Paesi Bassi, in Germania, in Austria e in Italia (nei porti dell’Adriatico, a Trieste e nell’Alto Adige).

Ai bambini si racconta di guardare fuori perché San Nicola, in groppa al suo cavallino, arriva per portare i doni. Dolciumi e frutta per i “buoni” mentre per i “cattivi” a pensarci sarà il peloso e demoniaco servitore di San Nicola.

Arrivato il Protestantesimo la leggenda fece cambiare alcune sembianze del suo protagonista. San Nicola perse il suo titolo di vescovo ma rimase qualcosa nel nome poiché, ancora oggi, viene ricordato come Samiklaus, Sinterclaus o Santa Claus.

A spostarsi, per far fondere le diverse culture laiche e religiose dei paesi, fu anche la data di celebrazione più vicina al Natale cristiano.

Fu l’America, però, a determinare le sembianze che oggi vediamo raffigurate in tutte le pubblicità e iconografie legate a Babbo Natale.

L’omone con la barba bianca e il sacco pieno di regali fu descritto così per la prima volta in una poesia del 1822 di Clement C. Moore. Un’immagine che piacque al punto tale che nessuno più potrebbe immaginare Babbo Natale in modo differente.