Incidente sul lavoro. Tragica fine per un 48enne rimasto schiacciato fra il trattore e il rimorchio

Un uomo di 48 anni è morto mentre era impegnato in alcuni lavori presso l’azienda agricola di famiglia in località Casalbarbato a Fontanellato, nel Parmense.

A quanto si è appreso, come riportato da Ansa, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato fra il trattore e un rimorchio a questo vincolato. Sul posto, oltre ai sanitari sono intervenuti, per i rilievi del caso, i Carabinieri e personale Asl della Medicina del lavoro di Parma, diretti dal magistrato di turno della Procura delle Repubblica.