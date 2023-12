Donna sfregiata con acido a Palma di Montechiaro, il procuratore: “No a borbosità e linciaggio mediatico”

La “diffusione incontrollata” di notizie di stampa sull’aggressione con l’acido ieri, a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, di una donna da parte del marito, “sta determinando concreto pregiudizio alle indagini”. Lo scrive in una nota il procuratore di AGRIGENTO, Giovanni Di Leo, spiegando che “lo stato del tutto preliminare, e avviato da meno di 36 ore, degli accertamenti sulla vicenda non consente alcuna conclusione di alcun genere”. “L’interesse pubblico su una simile vicenda – scrive ancora il capo della Procura di AGRIGENTO -, acuito dai recenti, plurimi, gravissimi episodi di violenza di genere non può e non deve scadere nella morbosità, nel linciaggio mediatico o nella formazione e diffusione di voci e notizie incontrollate, a detrimento della serenità e completezza degli accertamenti, della genuinità degli atti, e soprattutto dei diritti alla riservatezza delle persone coinvolte e dell’indagato”. Dal procuratore arriva un invito “a tutti” alla “massima cautela”.