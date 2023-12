Caltanissetta Xirbi. Micari (IV): rischiano di “saltare” i finanziamenti per la Rete Ferroviaria

Andare da Palermo a Catania, o viceversa, per un siciliano od un turista è un’esperienza surreale. Lasciamo stare l’utilizzo dell’autostrada con tutte le interruzioni, le deviazioni ed i lavori infinitamente in corso (ma senza operai attivi nei cantieri…).

Ma anche se si vuole ricorrere al treno, percorrere i poco più di duecento chilometri tra le due città richiede oggi non meno di due ore e mezza, tempo difficilmente comprensibile per chi è abituato a spostarsi regolarmente tra le principali città italiane utilizzando l’ampia offerta di treni veloci.Una luce di speranza sembrava provenire dalle risorse derivanti dal PNRR.

E’ risaputo che questi fondi dovessero essere principalmente utilizzati per colmare il divario infrastrutturale esistente tra le diverse Regioni italiane e tra queste e gli altri Paesi europei. Ed in effetti, almeno in parte, sembrava che così potesse essere anche per la Sicilia, con l’inserimento della linea Palermo-Catania tra quelle previste nel Piano.Proprio in questi giorni, invece, la doccia fredda.L’Europa ha dato il primo via libera alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dando forma definitiva alla nuova mappa ferroviaria da realizzare, con particolare riferimento alle Regioni del Sud.

Le risorse destinare a Rete Ferroviaria Italiana, circa 24 miliardi, non sono mutate, ma è cambiata l’allocazione delle stesse, da ciò che è dato sapere per ragioni legate a procedure autorizzative troppo lente.

La Sicilia risulta essere particolarmente danneggiata: sulla linea Palermo-Catania è prevista entro l’estate del 2026 esclusivamente la realizzazione di due segmenti, per complessivi 37 km che riguarderanno i lotti Enna Nuova-Dittaino (15 km) e Dittaino-Catenanuova (22 km), mentre il Governo italiano ha chiesto di cancellare gli altri due segmenti Lercara-Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Xirbi-Enna Nuova.

Risutato? Anche volendo essere ottimisti, ed ammettendo che i lotti “saltati” saranno realizzati con altre fonti europee di finanziamento, la costruzione della nuova linea avverrà “a strappi”: alcuni segmenti seguiranno i tempi contingentati del PNRR, gli altri…chissà?Insomma, nonostante il PNRR, il quadro non sembra cambiare.

E, come sempre, tutto questo avviene per mano del Governo Meloni e senza che il Governo Schifani dica una sola parola. Anzi, da quelle parti, si registra il solito silenzio assordante…