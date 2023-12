Caltanissetta, Seed of Faith incanta Regina Pacis: grande successo per l’evento FIDAPA

Si è svolto, nella chiesa Regina Pacis di Piazza Martiri d’Ungheria a Caltanissetta, il concerto del coro Gospel Seeds of Faith.

Una serata che ha permesso allo spettatore di potersi immergere nel repertorio Black e Traditional Spiritual in pieno stile americano.

Soddisfatto il comitato FIDAPA Caltanissetta, presieduto da Maria Gallo, che ha organizzato l’evento e invitato il coro a intrattenere il pubblico.

Un concerto che ha conquistato tutti e che ha confermato il fascino di questo gruppo musicale presente nel territorio già dal 2002 e che ha all’attivo numerose partecipazioni anche a rassegne musicali ed eventi organizzati in altre province.

Quello di Caltanissetta è il secondo degli appuntamenti ai quali parteciperanno i Seeds of Faith per queste festività natalizie. Sarà possibile riascoltare i “semi di fede” che coltiveranno con la loro musica, il 16 dicembre nella chiesa di Sant’Agata a Caltanissetta dalle ore 20:00, il 17 dicembre 2023 nella chiesa Santa Maria di Loreto a Vallelunga dalle ore 19:00 e il 7 gennaio al Cineteatro Scuvera di Butera dalle ore 19:00.

Il Comitato Fidapa Caltanissetta, soddisfatto per aver individuato i gusti del pubblico nisseno e aver promosso, come previsto dal proprio statuto, “arte, cultura e professioni” annuncia che tornerà con altre iniziative ed eventi per il territorio.