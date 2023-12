Caltanissetta. Progetto “Un Si può cambiare più vite: Asp e Liceo Scientifico “Volta” promuovono la donazione degli organi

CALTANISSETTA. Nell’ambito del progetto “Un Si può cambiare più vite”, promosso dalla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione in collaborazione con il Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’ASP di Caltanissetta e il Centro Regionale Trapianti, nei giorni scorsi nelle classi quarte dell’IIS “A. Volta” di Caltanissetta, si sono svolti diversi incontri volti a promuovere e a sensibilizzare gli studenti sulla cultura della donazione come atto di amore.

Durante questi incontri, gli studenti non si sono limitati a esplorare tematiche di natura scientifica, ma hanno affrontato questioni di valore etico e culturale, evidenziando come il concetto di donazione sia percepito come un fondamentale valore umano ed etico.

Le attività sono state condotte dal Dott. Giancarlo Foresta, Direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. “S. Elia”, dalla Dott.ssa Rita D’Ippolito, Anestesista Rianimatore e dalla Dott.ssa Maria Vittoria Zito, Psicologa del Servizio Psicologia Ospedaliera con la partecipazione della Dott.ssa Valentina Fiorica, Psicologa del Centro Regionale Trapianti di Palermo.