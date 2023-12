Caltanissetta. Gli studenti del “Volta” nei laboratori di Fisica Nucleare con progetto “Extreme Energy Events”

CALTANISSETTA. Anche una delegazione dell’istituto “Volta” ha partecipato, al Meeting Generale del progetto Extreme Energy Events, svoltosi dal 27 al 29 novembre a Legnaro, Comune del padovano dove si trova uno dei quattro laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L’evento, organizzato dal “Centro Enrico Fermi” di Roma, ha offerto alle scuole superiori partecipanti provenienti da tutta Italia, la possibilità di partecipare a vari seminari inerenti alle attività del progetto e a quelle di ricerca dei Laboratori.

In particolare gli studenti del“Volta” Paolo Di Martino e Roberta La Malfa, accompagnati dal docente di Fisica prof. Giuseppe Galesi, hanno svolto un’attività di analisi dei dati rilevati con il rivelatore di muoni (raggi cosmici secondari) per studiarne l’efficienza; dopo averli analizzati, gli studenti, assumendo il ruolo di giovani ricercatori scientifici, hanno presentato gli esiti della loro rilevazione a tutti gli altri studenti, agli organizzatori e alle varie scuole collegate in diretta durante una delle tre giornate dell’evento.

Valore aggiunto del Meeting, la visita alle strutture, per assistere in diretta agli esperimenti svolti nei Laboratori. Gli studenti sono quindi entrati in contatto con le più avanguardistiche attività di ricerca nel campo della fisica nucleare e dell’astrofisica, approfondendo in chiave laboratoriale le ricadute scientifiche,che queste ricerche producono anche in ambiti apparentemente distanti dalla Fisica, come per esempio la radiofarmacologia.

La partecipazione al Meeting costituisce una delle fasi del progetto Extreme Energy Events, attività di altissimo livello scientifico, coordinata, oltre che dal prof. Galesi, anche dai professori Francesco Coccagna e Debora Mangiavillano, e avviata per le classi del triennio del “Volta”, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania. Un progetto di completa ed efficace ricaduta formativa, che costituisce un approfondimento della Fisica, una delle discipline d’indirizzo del Liceo Scientifico, e che al contempo assume per gli studenti un importante valore orientativo per il prosieguo degli studi universitari.