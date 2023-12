Caltanissetta, ennesimo gesto estremo. Donna trentenne si toglie la vita e lascia marito e due bambini

Nel capoluogo nisseno si è consumata l’ennesima tragedia familiare. Oggi pomeriggio, una donna poco più che trentenne si è tolta la vita in via Salvo D’Aquisto, lasciando nel dolore il marito e due bambini. Non si conoscono le motivazioni dell’estremo gesto, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la donna stesse attraversando un periodo di depressione. Ormai quotidianamente sentiamo di persone che compiono questo atto estremo, spesso figlio di grande malessere interiore.

Alcuni studi hanno stabilito che il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 10 e i 30 anni. In questa fascia d’età 1 giovane su 5 dichiara di sentirsi depresso. Sono solo alcuni dati presentati da esperti e professori delle più importanti università. Di certo, i suicidi, anche a Caltanissetta, iniziano ad essere tanti e spesso legati a forme depressive che scaturiscono dalle più innumerevoli motivazioni: lavoro, sentimenti, o più semplicemente una società che spesso ti lascia soli. C’è da riflettere.