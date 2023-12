Caltanissetta, benefici economici ai Caregiver familiari: domande entro il 28 gennaio 2024

Il Distretto Socio-Sanitario n. 8 di Caltanissetta informa i cittadini residenti nei comuni di Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino, che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico una tantum per i “Caregiver familiari” di: soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM. 26.09.2016; soggetti affetti da disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e/o con invalidità al 100% e indennità di accompagnamento riconosciuta.L’istanza, corredata degli allegati scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, dovrà essere presentata al Comune di residenza del disabile a cui fanno riferimento, entro e non oltre il 28 gennaio 2024.