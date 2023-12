Caltanissetta, 60enne muore ma il cadavere rinvenuto dopo qualche giorno nel quartiere Provvidenza

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 per accertare che in una abitazione del centro storico di Caltanissetta, in via Chiarosi all’interno del quartiere Provvidenza, un sessantenne, Roberto Pino, queste le sue generalità, è deceduto. Sembrerebbe che il decesso sia sopravvenuto da qualche giorno e dalle prime testimonianze e valutazioni sul posto sembrerebbe per cause naturali. Sul posto anche la Polizia di Stato