Viaggio d’Istruzione a Roma per gli studenti del Liceo scientifico “Volta”: un entusiasmante percorso tra cultura scientifica e umanistica

CALTANISSETTA. Cultura classica e cultura scientifica sono facce complementari del nostro sapere, capaci di integrarsi e rafforzarsi l’un l’altra. Di questo hanno fatto esperienza i ragazzi delle classi IV B e IV C del Liceo Scientifico “A. Volta”, in occasione di un viaggio d’istruzione effettuato a Roma, lo scorso mese, dal 26 al 30 ottobre. Gli studenti, accompagnati rispettivamente dalle docenti prof.ssa Stefania Mastrosimone e prof.ssa Giusy Liotta, sono stati protagonisti di uno splendido percorso, che ha consentito loro di sperimentare le diverse facce di un poliedrico itinerario culturale, spaziando dall’archeologia all’arte rinascimentale, barocca sino a quella contemporanea, dalla storia alla letteratura, dalla politica alle scienze.

La prima tappa è stata Palazzo Massimo, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano: attraversarne le sale è stato come sfogliare le pagine di un libro meraviglioso alla scoperta di alcuni tra i maggiori capolavori dell’intera produzione artistica del mondo romano: sculture, rilievi, affreschi, mosaici, stucchi e sarcofagi, tra cui vale la pena ricordare la colossale statua di Augusto in veste di Pontefice massimo, l’Ermafrodito dormiente e le celebri riproduzioni del Discobolo Lancellotti e di Castel Porziano, copie dell’originale greco di Mirone. L’itinerario ha poi previsto la visita di alcuni luoghi simbolo della Capitale, quali i Fori imperiali, il Colosseo, Piazza Navona, il Vittoriano, il Pantheon, Fontana di Trevi, i Musei Vaticani, le chiese di Sant’Andrea al Quirinale del Bernini, quella di San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini e San Luigi dei Francesi contenente tre dei più celebri dipinti di Caravaggio: la “Vocazione San Matteo”, il “Martirio di San Matteo” e il “San Matteo e l’angelo”.

Di particolare rilevanza sono poi state, sia per i ragazzi che per le docenti, tre esperienze: la mostra “Favoloso Calvino”, la visita a Palazzo Montecitorio e quella all’ESA, Agenzia Spaziale Europea.

Presso le Scuderie del Quirinale gli studenti hanno visitato la mostra allestita in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, che ne indaga l’immaginario filtrato attraverso il suo rapporto con le arti visive. Non a caso, al suo interno, hanno trovato spazio opere di Klee, De Chirico e Picasso, tra gli artisti più amati dallo scrittore, scelti più volte per illustrare le copertine dei suoi libri. Attraverso oltre 200 prestiti tra dipinti, sculture, disegni, illustrazioni di artisti dal Rinascimento a oggi, codici miniati medievali e arazzi, i ragazzi hanno effettuato un viaggio attraverso la vita, le scelte, l’impegno politico e civile, i luoghi e il percorso creativo dello scrittore, ponendo in relazione ambienti reali, forme dell’immaginario, teorie e visioni.

Di particolare rilevanza è stata, poi, la visita a Palazzo Montecitorio dove i ragazzi, dopo avere percorso alcune delle sue sale più rappresentative, quali la sala Aldo Moro, la sala della Lupa, la sala della Regina, delle donne e il Transatlantico, hanno effettuato l’accesso nell’aula dove si riunisce l’Assemblea della Camera dei Deputati. Qui, dopo aver ricevuto il saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, hanno potuto assistere alla seduta in corso. Percorrere i corridoi e visitare le sale in cui si sono decisi i destini politici dell’Italia, come la proclamazione della nascita della Repubblica, nel 1946, nella sala della Lupa, ha rappresentato un’esperienza di straordinario valore per tutti i partecipanti che, attraverso questo percorso, hanno potuto respirare la Storia del nostro Paese.

Davvero entusiasmante è stata poi la visita all’ESA, l’Agenzia spaziale europea, dedicata all’esplorazione pacifica e all’uso dello spazio a beneficio dell’umanità. Nello specifico, quello sito presso Frascati, è l’ESRIN, Centro europeo per l’osservazione della Terra, uno dei sei centri specializzati dell’ESA, responsabile del telerilevamento. I ragazzi hanno interagito positivamente con gli accompagnatori all’interno del centro e si sono fatti apprezzare per la preparazione mostrata e per l’acume delle domande poste.

Gli studenti, entusiasti per la varietà e la poliedricità delle visite effettuate, hanno vissuto, complessivamente, un’esperienza formativa di grande valore, che ha mostrato loro come la cultura sia una sola e che le cosiddette “culture umanistica e scientifica” siano ciascuna la metà di un tutto, le rispettive metà di quello straordinario insieme che è il sapere.