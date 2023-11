Rissa nell’agrigentino: arrestati due giovani fratelli per tentato omicidio

I carabinieri della Compagnia di AGRIGENTO hanno arrestato due fratelli di 25 e 17 anni, residenti a Favara, accusati del tentato omicidio di un uomo e delle lesioni gravi del fratello di quest’ultimo, avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 novembre 2023. Le vittime, anche loro di Favara, sono state portate all’ospedale di AGRIGENTO: uno è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola e ha riportato lievi ferite, mentre l’altro è stato accoltellato gravemente al petto ed è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale civico di Palermo. Tutto sarebbe partito da una lite per futili motivi che è poi degenerata a causa del coinvolgimento dei fratelli maggiori. Il 25enne si trova al carcere “Di Lorenzo” di AGRIGENTO, mentre il minore è stato condotto al Centro di prima accoglienza “Malaspina” di Palermo”. Entrambi sono in attesa della convalida del fermo.