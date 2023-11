Obesità, a Palermo il 1° Congresso regionale della Sio Sicilia

Oltre il 40% degli adulti siciliani è in eccesso di peso: un trend in preoccupante crescita, un problema di cui prendersi cura sin da bambini. L’obesità non è solo una questione estetica, ma una vera e propria malattia ad andamento cronico che porta con sè una serie di complicanze come il diabete e l’ipertensione e che richiede un trattamento.

Se n’è parlato a Palermo in occasione del 1° Congresso siciliano della Società Italiana dell’Obesità di cui è responsabile scientifico Silvio Buscemi, ordinario di Nutrizione clinica all’Università di Palermo e presidente eletto della Sio per il triennio