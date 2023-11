Milena. Caltaqua: il 1° dicembre non sarà garantita la normale distribuzione idrica

MILENA. Ancora un intervento, questa volta a Milena, nell’ambito del progetto “Pre-localizzazione perdite, aggiornamento GIS e SMART Serbatoi” previsti dal più ampio programma di lavori relativi alla digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 comuni dell’ATI di Caltanissetta” – Piano 2022-2023 (ID 300).

In questo ambito Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che a partire dalle ore 8:00 di giovedì 30 novembre saranno effettuati i lavori di rimozione e rifacimento del nuovo piping all’interno del serbatoio Malvà di Milena. Per effetto di ciò venerdì primo dicembre non potrà essere garantita la normale distribuzione. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento.