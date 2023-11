I “Sogni” di Sesio: la musica per raccontare l’amore e onorare la “sua” Caltanissetta

Continua ad aumentare la produzione artistica e musicale del nisseno Francesco Gallà, conosciuto come cantautore nel nome d’arte “Sesio”.

Il giovane ventenne, originario di Caltanissetta e fiero di esserlo, ha tanta voglia di raccontare “il suo mondo”, le sensazioni che vive nel profondo e di farlo con chi vive anche fuori i confini cittadini.

Un talento musicale emergente che continua a crescere nel numero di follower e nel coinvolgimento emotivo che trasmette a chi ascolta i suoi brani.

Dopo i primi successi – che avevamo raccontato anche nelle nostre pagine in occasione dell’uscita di “Mon Amour” nel 2021 e “Fiori” nel 2022 – Sesio torna con “Sogni”, un nuovo pezzo che è già un successo.

Lo abbiamo conosciuto con i suoi primi brani mentre seguiva il suo viaggio sperimentale nelle differenti sonorità per andare alla ricerca di quella che più lo rappresentava. È passato attraverso il ritmo del Trap, Reggaeton e Funk. Adesso questo nuovo singolo Sesio si presenta con uno stile maggiormente orientato verso il pop e il neomelodico.

Un singolo uscito a settembre ma che sta spopolando nelle principali piattaforme digitali, da YouTube a Spotify ma soprattutto su TikTok, il canale abitato dai giovani ma non solo.

È il racconto di una storia d’amore, di una passione vissuta intensamente ma che è finita proprio come accade tante volte. E, forse, è proprio la capacità di portare alla ribalta valori genuini e sentimenti puri che rende Sesio così apprezzato dal pubblico.

Ha solo 20 anni ma ha chiaro ciò che vuole essere nella vita e non si tratta di un futuro professionale ma, principalmente, caratteriale e umano.

“In questo mondo pieno di violenza e di odio mi distinguo con l’amore e la sofferenza – racconta -. Siamo dei fiori in un campo di cemento e per questo non verremo mai capiti. La mia musica non parla di strada né di armi né di droga. Per questo presto sapranno tutti di noi”.

In un mondo di giovani in cui si cerca di fuggire via dal proprio territorio, denigrare ciò che si possiede o salire alla ribalta con facilità con commenti “da haters” ed ereggersi a “leoni da tastiera”, Sesio porta avanti dei valori antichi, quelli dell’amore, della gentilezza e del rispetto del prossimo. Sempre e comunque.

“Sono ancora emozionato per il grande successo di Sogni e di come questo brano sia arrivato al pubblico ma, nel frattempo, sto già iniziando a un nuovo singolo che continui a mettere al centro la mia città. Amo Caltanissetta e sono fiero di essere nisseno. Con i miei brani musicali posso portare all’esterno un’immagine di della città che sia genuina e positiva. Per incoraggiare i nostri concittadini e raccontare al resto dell’Italia che qui abbiamo qualcosa di buono e di bello”.

Per Francesco Gallà per portare a termine questo obiettivo basta solo non fuggire via, agire senza aspettare che arrivi la proposta dall’alto, organizzare eventi, attività e manifestazioni per il territorio e con il territorio. Solo così si potrà realizzare quello sviluppo economico, sociale e culturale tanto desiderato ma mai concretamente applicato.

Nel frattempo, in attesa che la città si risvegli, tutti coloro i quali vorranno ascoltare “Sogni”, potranno farlo accedendo da qualsiasi piattaforma digitale: da YouTube, TikTok a Spotify e, per i meno tecnologici, basterà scrivere “Sesio” sulla barra del proprio motore di ricerca e selezionare, tra i risultati che appariranno, la nuova canzone.