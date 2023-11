Filippo Spagnolo é il nuovo dirigente del Servizio Regionale di Protezione civile per le province di Enna e Caltanissetta

Nominato il nuovo dirigente del Servizio Regionale di Protezione civile per le province di Enna e Caltanissetta.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione civile, ing. Salvatore Cocina, ha nominato il nuovo dirigente del Servizio Regionale di Protezione civile per le province di Enna e Caltanissetta.

A ricoprire l’incarico dirigenziale è il dott. Filippo Spagnolo, geologo, proveniente dalla Soprintendenza per i beni culturali di Caltanissetta, che subentra all’ing. Calogero Crapanzano.

Il dott. Filippo Spagnolo si è insediato il primo novembre e curerà i rapporti con gli enti locali, con la Prefettura, con le altre istituzioni a scala provinciale nonchè l’organizzazione e il coordinamento del volontariato nella gestione e superamento dell’emergenza.