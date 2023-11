Caltanissetta, mercoledì “alla scoperta delle tradizioni siciliane” con i bambini dell’Oasi Cristo Re

Mercoledì 15 novembre, dalle ore 17.30, all’Oasi Cristo Re si andrà alla scoperta delle tradizioni siciliane.

Acquisire le nozioni, applicarle nella pratica, saperle utilizzare con competenza mostrandole anche a chi ci circonda o nella vita quotidiana. E’ questo l’obiettivo perseguito dal sistema scolastico e formativo italiano che invita gli alunni – già dalla scuola dell’infanzia e poi a seguire in tutti gli altri cicli fino alla formazione continua professionale – ad essere curiosi, non avere mai limiti e condividere esperienze.

Una proposta educativa, costantemente adottata dall’istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta, che Mercoledì 15 novembre dalle ore 18.30 verrà applicata e mostrata al pubblico che interverrà dagli alunni delle classi IV e V primaria. Un approccio che, partendo dalla disciplina della geografia si estenderà alla cultura e tradizione di un popolo. E per rendere la giornata dimostrativa un’opportunità di riscoperta delle tradizioni e rievocazione di emozioni non si poteva che dedicare alla propria terra, la Sicilia.

I docenti, in sinergia con la dirigente scolastica Suor Maria Paola, infatti, non volevano racchiudere l’insegnamento di una disciplina a una mappa fisica presente in un libro ma volevano dare vita a ciò che i bambini, giorno dopo giorno, apprendono tra le aule della scuola.

“Tutti sono invitati a partecipare alla grande festa che permetterà di riscoprire le nostre tradizioni sia attraverso i bambini sia attraverso i professionisti che continuano a valorizzare il nostro territorio”.

Tutto inizierà alle 18.30 con il cantastorie e le ballate popolari siciliane. Non mancherà la classica “Tarantella” e l’inno siciliano. Il pomeriggio proseguirà con l’apertura degli stand dove si potranno gustare pietanze tipiche e sfiziose quali arancine, caldarroste, panelle, olio, miele e dolci. Nel frattempo si potranno rievocare giochi tradizionali e mestieri antichi che si stanno perdendo. Parteciperanno a questa valorizzazione della tradizione la ricamatrice Rosa D’Agostino che mostrerà l’arte del Tombolo, Simone Mezzatesta per il ricamo di arte sacra e l’Associazione Cesare Battisti di San Cataldo con la scuola dell’artigianato Antichi Mestieri.

L’ingresso all’evento “Alla scoperta delle tradizioni siciliane” è libero e aperto a tutti coloro i quali vorranno vivere un pomeriggio in allegria. L’appuntamento è per Mercoledì 15 novembre 2023 dalle ore 18.30 all’Oasi Cristo Re in via San Giuliano 4 a Caltanissetta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3890313555

Nella foto: la dirigente scolastica Suor Maria Paola e le docenti dell’Oasi Cristo Re che hanno coordinato l’evento