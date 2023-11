Caltanissetta. Il 12 novembre il Cral Giustizia visita Spazio Pitta e la Chiesa di Santa Domenica

CALTANISSETTA. Nell’ambito delle visite guidate programmate per il 2023 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” organizzate dal Cral Giustizia Caltanissetta, domenica 12 novembre ci si ritroverà a visitare Spazio Pitta, il complesso dell’ex gasometro e la Chiesa di Santa Domenica.

La visita, come comunicato dal presidente del Cral Giustizia di Caltanissetta Calogero Occhipinti, sarà guidata dal prof. Enzo Falzone, noto storico conoscitore delle tradizioni e della storia e degli aneddoti legati alla cittadina nissena. L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti Spazio Pitta. Per il 2023 il Cral Giustizia, nello svolgimento dell’iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli. Royal Eagles, e Francesco Amico;

Ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della locale ProLoco. Il Cral ha anche invitato i giovani a partecipare per conoscere storia, tradizioni, aneddoti della Città di Caltanissetta. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL).

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA