A Caltanissetta arriva “The coach”: come partecipare ai casting dello show televisivo

Il programma televisivo “The Coach”, che andrà in onda su 7GOLD canale 77, sta andando alla ricerca di talenti per la nuova edizione dello show. Una ricerca che sta svolgendo in tutta l’Italia per trovare chi ha quella scintilla in più capace di fondere tecnica e passione, precisione ed emozione, intensità e determinazione. La selezione è aperta a tutti gli artisti e coach che vorranno cimentarsi nella prova e sperare di conquistare la giuria e, dunque, un posto nel programma televisivo. Le selezioni saranno di canto, recitazione, danza, musical e performing arts.

A Caltanissetta la selezione si terrà il 21 dicembre 2023 nella scuola di danza “The Ballet Studio” di Annalisa Locicero individuata come sede principale per i provini. Già emozionati tutti gli allievi della scuola che non intendono perdere questa occasione più unica che rara per poter mostrare il proprio talento al grande pubblico e trasformare la propria passione anche in una professione futura. Un’opportunità, dunque, per far emergere i talenti nisseni portandoli alla ribalta nazionale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la scuola “The Ballet Studio” di Annalisa Locicero che si trova in via Tomasi di lampedusa, 14 a Caltanissetta o chiamre il 3807948985