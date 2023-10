Virzì “Italpress sbarca a New York, per noi motivo d’orgoglio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sento di congratularmi personalmente e per tutta la Ugl di Palermo con il direttore Gaspare Borsellino che ho il piacere di conoscere personalmente per la bella notizia appresa riguardante l’apertura della nuova redazione dell’agenzia di stampa nazionale Italpress con sede a Palermo nella ‘Big Applè, ossia a New York. Il nuovo traguardo crea un ponte con il mondo intero dopo l’apertura della sede di Milano, un doppio traguardo che per noi tutti è motivo d’orgoglio”. Così il portavoce dell’Ugl di Palermo, Filippo Virzì.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Ugl –