Sorpreso a bruciare rifiuti, denunciato piromane

Un 60enne è stato denunciato a Marsala, nel Trapanese, per combustione illecita di rifiuti. L’uomo è stato colto in flagrante da una pattuglia della Polizia municipale mentre stava appiccando il fuoco in un terreno vicino al canile municipale, causando un incendio di vaste proporzioni. Nel terreno sono state rinvenute varie tipologie di rifiuti tra cui materiale plastico e gomme d’auto. Il sessantenne è stato fermato e condotto nei locali della Polizia Municipale dove è stato identificato e denunciato. I vigili urbani hanno monitorato anche la zona sud di Marsala e diverse attività agricole dedite alla serricoltura. In alcune sono stati rinvenuti quantitativi di plastica dismessa e accumulata che costituivano un deposito incontrollato di rifiuti, sulla cui destinazione sono in corso accertamenti. La Polizia municipale sta procedendo ad accertamenti di carattere amministrativo nei confronti di imprese agricole per accertare il regolare smaltimento dei rifiuti. “L’ambiente e la sostenibilità sono priorità della mia Amministrazione – dice il sindaco Massimo Grillo -. Abbiamo il dovere di preservare il nostro territorio attraverso politiche di promozione di buone pratiche di educazione ambientale, ma al contempo non possiamo più permettere a pochi incivili di continuare a inquinare e rovinare il territorio. Per questo la mia Amministrazione, in collaborazione con il comando dei vigili urbani, ha promosso da anni un continuo monitoraggio di tutto il territorio per prevenire e sanzionare la combustione di materiale plastico nelle nostre campagne. Invito ancora una volta a collaborare con le forze dell’ordine segnalando i roghi di rifiuti e denunciando i responsabili”.