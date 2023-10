Sommatino. Il 28 ottobre c’è l’inaugurazione dell’Ufficio Verde per l’agricoltura

SOMMATINO. Il 28 ottobre alle 17, presso i locali del Comune sarà inaugurato l’Ufficio verde per l’agricoltura. Lo ha annunciato, non senza legittima e piena soddisfazione, il sindaco Salvatore Letizia.

“Dopo tanti anni di assenza lo sportello apre a Sommatino per essere da supporto agli agricoltori sommatinesi; l’agricoltura è e resta sempre al centro della nostra attenzione”, ha sottolineato il primo cittadino che ha dato appuntamento alla cittadinanza per il 28 ottobre alle ore 17.00 presso i locali del Comune. Dopo l’inaugurazione dello sportello è in programma l’apertura della 2^ Sagra dell’agricoltura.