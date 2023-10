Sicilia, fiamme nel palermitano: squadre di soccorso anche da Caltanissetta

E’ stata una lunga notte quella appena trascorsa per i vigili del fuoco e la forestale impegnati nel palermitano in diversi fronti per i tanti incendi divampati e alimentati dallo scirocco. A Casteldaccia solo questa mattina le ultime fiamme sono state spente. Ieri nel tardo pomeriggio erano state chiuse la statale 113, la linea ferrata e l’autostrada Palermo Messina tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla, con le fiamme che sono partite da mare e sono risalite fino alla montagna. Per ore i vigili del fuoco sono stati impegnati nella zona di via Kennedy e della statale 113 con diverse squadre del comando di Palermo e rinforzi arrivati da Caltanissetta.

Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e gli occupanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case, ancora prima dell’arrivo sul posto dei pompieri. Altri incendi sono divampati a Marineo lungo la statale 118 e nel bosco di Ficuzza.

Qui è stato evacuato un rifugio per cani, Roghi anche a Belmonte Mezzagno, Montelepre in contrada Mazzartino. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato le abitazioni. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a spegnere cataste di rifiuti dati alle fiamme nel rione Zen a Palermo.