Serie D. La Sancataldese perde di misura 0-1 con il Trapani, ma recrimina per due rigori non concessi

Un gol di Mascari segnato nel secondo tempo ha permesso al Trapani di espugnare il terreno di gioco della Sancataldese e di ripetersi dopo aver eliminato in settimana gli stessi verdeamaranto in Coppa Italia con un’altra vittoria.

La capolista del girone I s’è confermata squadra tosta e solida, anche se va detto che la Sancataldese di Accurso Sclafani (nella foto) ha reclamato per la mancata concessione del rigore in due distinti episodi nel corso dei quali prima c’è stato un fallo di mano e poi un atterramento in area trapanese apparsi ai più, ma non alla terna arbitrale, abbastanza netti.

Alla fine, nella ripresa il Trapani, una volta in gol, è riuscito a conservare il vantaggio acquisito riuscendo a chiudere il match con un successo prezioso che lo proietta al primo posto a punteggio pieno nella classifica del girone I con 24 punti dopo le prime otto giornate.

Per la Sancataldese, invece, al di la della generosità palesata in campo, una sconfitta di misura alquanto amara, dal momento che un’eventuale concessione di penalty sul finire del primo tempo, avrebbe forse potuto cambiare il corso della partita che, alla fine, ha arriso agli ospiti. (Foto Sancataldese Calcio Official)