Serie D. Gli abbonati alla Sancataldese possono ritirare la la loro tessera

La Società Sancataldese Calcio ha comunicato ai propri abbonati che, in seguito alla chiusura della campagna abbonamenti 2023-2024, le tessere definitive possono essere ritirate presso la Tabaccheria Menna, in Corso Vittorio Emanuele 13, San Cataldo.

Per ottenere la tessera abbonamento sarà necessario consegnare il cartoncino pre-abbonamento che sarà sostituito con la card ufficiale. La società verdeamaranto ha tenuto a ringraziare di cuore i suoi “pochi ma buoni” abbonati, per la loro solita e grande fedeltà al progetto Sancataldese. (foto Sancataldese Calcio Official)