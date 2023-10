Schifani: “Non fuggo mai e sono in pace con mia coscienza, ho una magnifica squadra e coalizione”

Schifani, non fuggo mai e sono in pace con mia coscienza Governatore, “ho una magnifica squadra e magnifica coalizione” (ANSA) – PALERMO, 18 OTT – “Io non fuggo mai. Non sono mai stato abituato a farlo. Mi spiace se ho dato questa sensazione, ho fatto tante battaglie nella mia vita e non mi sono mai sottratto. Sono venuto solo oggi all’Ars perché ho atteso la condizione giusta per spiegare un programma che si basa su atti già compiuti e non su promesse.

Ho preferito accettare qualche critica e me la sono presa. Spero fortemente di dare risposta a voi e ai siciliani, sull’incolumità delle nostre case, dei nostri ragazzi, del mondo lavorativo e industriale”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nella sua contro-replica all’Ars dopo il dibattito parlamentare sugli incendi in Sicilia. “Ho una magnifica squadra e una magnifica coalizione – ha aggiunto – Ho una opposizione che ascolto, perché per me è un patrimonio della democrazia parlamentare. Ma se ho ritardato a venire in aula non l’ho fatto per sfuggire: in quei giorni di tragedia ho ritenuto di stare vicino a chi stava operando sul territorio. L’ho fatto in silenzio, non troverete mie dichiarazioni sulle agenzie, ho preferito lavorare. Sono in pace con la mia coscienza. Se dovrò chiedere scusa lo farò se avrò fallito”.