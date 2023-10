San Marino, una Repubblica nel cuore della penisola italiana

La Repubblica di San Marino è un piccolo Stato sovrano che si trova nel cuore della penisola italiana e non tutti sapranno che è una delle sole tre enclavi sovrane del mondo (le altre due sono Città del Vaticano, circondata dalla città di Roma e Lesotho, circondato dal Sudafrica). Ha un primato molto solido: quello di essere la repubblica ancora esistente più antica al mondo.

San Marino è infatti una Repubblica dalla storia millenaria: è stata fondata nel 301 d.C. (il 3 settembre di ogni anno vengono festeggiati l’anniversario di fondazione e San Marino, il patrono).

È uno Stato piccolissimo: ha infatti una superficie di circa 61 chilometri quadrati ed è il terzo Paese più piccolo del continente europeo, preceduto soltanto da Monaco e Città del Vaticano. A livello mondiale è il quinto Paese più piccolo in assoluto.

Il centro storico di Città di San Marino, la capitale, è patrimonio UNESCO dal 2008; lo stesso può dirsi del Monte Titano, simbolo del Paese (San Marino è spesso detta Repubblica del Titano) e suo punto più alto.

La piccola repubblica è suddivisa in nove Castelli; si tratta di località che possiamo equiparare alle nostre province italiane; i nove Castelli sono: Città di San Marino, Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle. Il più popoloso è il Castello di Serravalle, mentre quello con il minor numero di abitanti è Montegiardino.

Perché visitare San Marino?

Ci sono diversi motivi per cui vale la pena di visitare questa piccola repubblica incastonata nel centro della penisola italiana (confina con le Marche e con l’Emilia Romagna): molti sono i monumenti antichi civili e religiosi che vale la pena visitare e lo stesso può dirsi dei tanti musei. Il centro storico è un vero e proprio gioiello e del resto, come accennato, non è un caso che sia stato inserito nella lista dei patrimoni UNESCO.

San Marino è anche la città ideale per fare shopping dal momento che i prezzi dei molti esercizi commerciali, piccoli o grandi che siano, sono più bassi rispetto a quelli praticati in Italia (molti vengono a San Marino per acquistare articoli di elettronica, profumi, gioielli, articoli di moda, orologi, oggetti da collezione ecc.).

San Marino è particolarmente attiva anche sul fronte degli eventi e delle manifestazioni. Sicuramente da non perdere è la festa del 3 settembre caratterizzata da festeggiamenti religiosi e laici. Concluderà la festa un grande spettacolo di fuochi d’artificio.

Non va inoltre dimenticato che a San Marino è possibile tentare la fortuna con i migliori giochi casinò, in località Rovereta infatti si trova il Casinò di San Marino, un punto di riferimento per moltissimi giocatori europei fra cui quelli italiani. Il casinò sanmarinese è dotato di molte sale in cui è possibile tentare la fortuna a una grande varietà di giochi: roulette, black jack, mini punto banco, Ultimate Poker, slot machine ecc.

Escursioni da San Marino

Data la sua fortunata posizione nel cuore della penisola italiana, San Marino è una base ideale per visitare diverse altre località turisticamente molto interessanti come per esempio Rimini, Urbino, Ravenna, Gradara, San Leo, Verucchio, Santarcangelo di Romagna e diverse altre ancora.