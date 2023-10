San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Ripresa attività chirurgiche all’Ospedale Raimondi primo passo importante”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato la sua presenza, per lunedì mattina 16 ottobre alle 8,30 per la ripresa delle attività chirurgiche nell’Ospedale “Maddalena Raimondi”.

“Lunedì mattina, alle ore 8:30, sarò in Ospedale proprio per inaugurare e far partire l’attività chirurgica – ha detto il sindaco – in questi anni, abbiamo sollecitato e interloquito con l’Asp di Caltanissetta che adesso ha effettuato un’intensa manutenzione e pulizia dei canali di ventilazione, ottimizzando il sistema di climatizzazione, condizione indispensabile per le procedure chirurgiche. Inoltre, è stato rinnovato il pavimento in pvc, migliorando la sicurezza sia per il personale sanitario che per i pazienti”.

Il sindaco ha infine ribadito: “Si tratta di un primo passo importante, ma certamente non ci fermeremo fin quando tutte le sale operatorie non saranno funzionanti, anche perchè la salute è e deve essere sempre al primo posto”.