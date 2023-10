San Cataldo. Ecco la disciplina del traffico per la commemorazione dei defunti

SAN CATALDO. La Polizia municipale ha messo a punto la disciplina del traffico veicolare in occasione della Commemorazione dei Defunti. Per oggi 29 ottobre, 29- 30-31 Ottobre e 1-2 Novembre, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 è previsto:

Divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli, lungo il Viale Dei Cipressi (entrambe le carreggiate) e piazzale antistante l’ingresso del cimitero a qualsiasi automezzo privato;

Divieto di sosta in Via Forlanini ( lato Dx direzione da SS. 122 a Via Avv. A. Cammarata);

Divieto di sosta in Via Forlanini, tratto antistante l’isola spartitraffico.

La sosta nel piazzale antistante l’ingresso del cimitero viene consentita solamente a:

Automezzi di servizio pubblico;

Automezzi privati muniti di speciale autorizzazione ( Polizia, Disabili e Donne in stato di Gravidanza e/o genitori con bambini al seguito di età non superiore a due anni);

Automezzi privati muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia