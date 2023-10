Progetto That’s lab, a Caltanissetta la scansione 3D di una Vara e di una Varicedda

Il progetto That’s lab! (Acronimo di Tecnology Hub and Testing Services LABoratory), “living lab” finanziato con fondi PO FESR 2014-20, che si svolge dallo scorso mese di Aprile presso il Centro culturale polivalente M. Abbate di Caltanissetta, sta vedendo il suo clou in questo mese di Ottobre in cui si sono già svolte 8 giornate di workshop su diversi temi specifici inerenti il digitale innovativo. Eventi che hanno coinvolto in media 50 partecipanti al giorno.

L’assessore Giuseppe La Mensa, curatore del progetto That’s lab con i responsabili dell’Associazione Giovedì Santo

Il sindaco Roberto Gambino e la Sovrintendente Daniela Vullo assistono alla scansione

In That’s lab! la realtà viene sezionata, misurata e rimontata secondo rappresentazioni utili a vari scopi. A questo servono le tecnologie e le pratiche del digitale. Scopi di ricerca, produttivi, commerciali e di svago.

Anche nel workshop svolto tra ieri e oggi, attraverso tecnologie digitali maturate negli ultimi anni, è stata percorsa insieme una strada di questo tipo insieme ai partecipanti.

In particolare, è stato fatto qualcosa che, in un certo senso, meriterà un suo piccolo ma significativo posto nel futuro racconto della Settimana Santa.

In quale senso? Sono state fatte scansioni ad alta risoluzione di una Vara, quella della Scinnenza, e di una Varicedda, quella de Il Cireneo, per elaborarne delle rappresentazioni in 3D.

Il file, adeguatamente elaborato e conservato, sarà una copia virtuale esatta delle opere e garantirà, perciò, soprattutto la possibilità di preservare le loro forme nel tempo, ma basta un attimo per immaginare facilmente alcune sue altre utilità.

Alla due giorni hanno compartecipato l’assessore con delega all’Innovazione Giuseppe La Mensa, il project manager Fabrizio Lipani, il prof. Salvatore Riggi, gli esperti fornitori del servizio specialistico e la consulente Concetta Cataldo.

I lavori di scansione sono stati seguiti da vicino dal Sindaco Roberto Gambino, dalla Sovrintendente ai BBCC Daniela Vullo, dall’Associazione “Giovedì Santo” nelle persone di Arcangelo Giammusso e Alessandro Barrafranca, da Michele D’Oro contitolare della vara de “La Scinnenza” e da Michele Spena, presidente dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri e proprietario della varicedda “il Cireneo” fatta costruire dal nonno Lucio Di Giovanni nel 1924.

Le ultime due intense giornate di questo Ottobre dedicato all’Innovazione digitale si terranno nei giorni 26 e 27, sempre a That’s lab! presso il Centro culturale polivalente ‘M.Abbate’