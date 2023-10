Pallavolo serie B2 femminile. La Traina a caccia del tris di vittorie contro il Races Finance di San Lucido

Dopo la prima trasferta stagionale la TRAINA SRL si prepara alla seconda gara casalinga in cui ritornerà nella tradizionale collocazione del SABATO con inizio alle ore 18:00.

Al Palacannizzaro è attesa un’altra formazione di oltre Stretto, il Races Finance S. Lucido, sestetto che la scorsa stagione ha disputato la serie C calabra conquistando ai play off l’accesso alla serie B2 e che scende a Caltanissetta con l’entusiasmo della matricola.

La squadra calabra è allenata da Raffaele Di Buono che è ritornato a San Lucido dopo due anni trascorsi alla guida della Pallavolo Paola e che ha portato con se dalla stessa società la palleggiatrice Claudia di Lieto e il fortissimo opposto Francesca Leonida.

Altro volto nuovo in casa S. Lucido è quello della mancina Patrizia Pagano, 33-enne esperta giocatrice che ha calcato tanti campi di B2 (tra i più recenti ricordiamo Reghion Reggio Calabria, S. Stefano di Camastra e la scorsa stagione protagonista della splendida stagione in casa Sensation a Gioiosa Ionica).

Sempre dalla Sensation proviene la centrale Federica Mancino, atleta che costituisce un cavallo di ritorno avendo già militato nel S. Lucido, mentre arriva dal Cosenza il libero Alessia Costantini.

La formazione calabra si è mostrata subito agguerrita in quest’inizio di campionato dove ha totalizzato 4 punti frutto della vittoria per 0 a 3 in casa del Catania Volley e del punto conquistato dopo la bellissima partita casalinga contro il Com.Fer Palermo persa al tie break ma disputata con tanta grinta e coraggio.

Dall’altra parte della rete le imbattute padrone di casa della TRAINA scenderanno in campo con la ferma volontà di non cedere punti e rimanere in vetta alla classifica, ben consapevoli delle difficoltà soprattutto agonistiche che possono venire fuori contro formazioni con il morale a mille e che hanno poco da perdere.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni con la curiosità in più di vedere all’opera il neo-acquisto Rita Franceschini. Arbitreranno l’incontro in programma SABATO 21 ottobre con inizio alle 18.00 Federico Adamo e Sofia Gagliano entrambi di Trapani.