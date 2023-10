Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Matteo 22,15-21. Domenica 22 Ottobre 2023

Dal Vangelo secondo Matteo 22,15-21.

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva ridotto al silenzio i sadducei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi.

Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno.

Dicci dunque il tuo parere: E’ lecito o no pagare il tributo a Cesare?».

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi tentate?

Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro.

Egli domandò loro: «Di chi è questa immagine e l’iscrizione?».

Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».