Notte di incendi in Sicilia, decine di case distrutte, 150 persone evacuate

Notte di incendi in provincia di Messina. A San Pier Niceto, Condró e Gioiosa Marea le fiamme hanno costretto all’evacuazione circa 150 persone. Decine le case bruciate, soprattutto quelle con tetti, infissi esterni e tettoie in legno. Sono intervenute decine di squadre di volontari antincendio di protezione civile dalle province di Catania, Agrigento ed Enna, che hanno collaborato con le squadre dei vigili del fuoco. “La situazione è ora nel complesso sotto controllo”, dice il capo del servizio di Messina della Protezione civile regionale, Bruno Manfrè. Migliorano anche le condizioni meteo dal momento che lo Scirocco ha smesso di soffiare sulla provincia di Messina. Questa mattina sono comunque tornati in volo i Canadair e gli elicotteri della Forestale. In provincia di Messina si sta recando anche il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina.