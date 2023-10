Niscemi. Lavori ai locali per il Consultorio familiare: un incontro tra Asp e Comune

Si è svolto un incontro alla Direzione Generale che ha visto la partecipazione del direttore generale dell’Asp Alessandro Calagirone, del Sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Rosario Caci.

L’intento era quello di fare il punto della situazione sul completamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali siti in Via Mazzini n. 43-45 a Niscemi, destinati a ospitare il Consultorio Familiare ed i servizi di Igiene Pubblica.

Durante l’incontro il Sindaco di Niscemi ha espresso apprezzamento per i lavori svolti, sottolineando l’importanza, tra gli altri, del Consultorio Familiare come servizio sempre attivo e impegnato sul territorio. Il Direttore del Dipartimento ha posto l’attenzione sulle varie attività del Consultorio Familiare, tra cui l’assistenza alle donne e alle coppie, nonché il supporto psicologico e sociale ai minori e ai soggetti svantaggiati.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ad ulteriori iniziative, come l’assistenza alle donne in gravidanza, considerando le passate modifiche nei servizi legate alla riorganizzazione dei punti nascita.

Il Commissario Straordinario ha incoraggiato il Dipartimento e l’Amministrazione locale a stimolare questo percorso di crescita con periodiche relazioni sulle attività, proponendo iniziative per favorire la crescita e lo sviluppo dei servizi a favore della comunità.

L’Asp informa che la ripresa delle attività del consultorio familiare sono previste per il 12 ottobre 2023.