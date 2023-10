Nel Nisseno tratto in arresto 38enne dalla Polizia: deve scontare pena definitiva per stupefacenti

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un trentottenne in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali, per reati concernenti la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti.

L’uomo, condannato con sentenza definitiva della Corte D’Appello di Caltanissetta, è stato condotto al carcere di Gela dove dovrà scontare la pena di 6 anni e 9 mesi di reclusione. Scontata la pena detentiva, al condannato sarà applicata la misura di sicurezza della Casa di Lavoro per 2 anni.