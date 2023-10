Mussomeli, studenti del “Virgilio” sui luoghi di Paolo Emiliani Giudici e centro storico Madrice con l’arch. Spera ed altri docenti

MUSSOMELI – Una mattinata, quella di ieri, all’insegna della cultura tra le vie del centro storico e nei luoghi di Paolo Emiliani Giudici con i ragazzi del liceo classico del “Virgilio”. Una passeggiata ricca di scoperte, leggende ma soprattutto storia e identità tutto magistralmente raccontato dal grande Architetto Giuseppe Spera amante della cultura, conoscitore della storia di Mussomeli ma soprattutto innamorato del suo paese. Un ringraziamento particolare alla mia carissime professoresse Lia Bonanno, antonella Granatella, Mariella Letizia Navarra e la prof.ssa Di Giovanni per il gradito invito. “È stata un’esperienza bellissima – h commentato l’assessore Jessica Valenza,- sia dal punto di vista di arricchimento culturale ma anche dal punto di vista umano, ho conosciuto dei ragazzi meravigliosi e vogliosi di conoscere le proprie radici. Complimenti alle istituzioni scolastiche per questo importante progetto, sono convinta che non si può pensare di costruire una società sana e forte se non partendo dalle proprie radici e dalla propria cultura”.