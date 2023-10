Mussomeli, Commemorazione dei defunti: ordinanza sindacale, programma ed orari

MUSSOMELI- Nella ricorrenza della commemorazione dei Defunti, il sindaco on .Giuseppe Catania ha firmato l’ordinanza sindacale con cui dispone l’orario utile per la visita al Camposanto dalle o.re 8 alle 17,30 nei giorni 28 – 29 – 30 e 31 ottobre e l’1 – 2 – 3 – 4 novembre 2023. Intanto, per questa ricorrenza, il clero, le Autorità civili e militari, le Confraternite, le Associazioni invitano la cittadinanza a partecipare al corteo ed omaggio floreale ai defunti il giorno 1° novembre con raduno al Collegio di Maria (Badìa) alle ore 14,45 e l’avvio del corteo in direzione del Camposanto alle ore 15 con l’accompagnamento della Filarmonica “G.Puccini”. Alle 16, attorno al Sacrario comunale, Benedizione e preghiera conclusiva dell’Arciprete Padre Achille Lomanto. Le confraternite ed associazioni deporranno le rispettive corone di fiori nelle proprie tombe sociali. Nella mattinata delle 2 novembre, alle ore 11, nella piazza antistante la chiesetta del cimitero, ci sarà la santa messa comunitaria parrocchiale concelebrata dai sacerdoti.