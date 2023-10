Mussomeli, al gesuita Padre Deodato intitolazione strada. Lunedì inaugurazione.

MUSSOMELI – Ci sarà il vescovo mons. Mario Russotto, lunedì prossimo 23 ottobre alle ore 17,30 presso la chiesa Santa Maria di Gesù, a celebrare la messa, in occasione dell’intitolazione della strada a Padre Enrico Deodato S.J. Seguirà lo scoprimento della targa nella via adiacente alla Cittadella degli studi. Parteciperà il sindaco on. Giuseppe Catania. E così, a distanza di oltre mezzo secolo,” ‘u patri ranni di Santa Maria”, il gesuita fondatore delle prime scuole medie e ginnasiali (dai primi anni del ‘40) presso il collegio di Santa Maria, avrà intitolato la strada adiacente alle scuole superiori del Virgilio e dell’Hodierna. Un evento che da seguito al deliberato del Consiglio comunale dello scorso dicembre, e delle successive approvazioni delle competenti Istituzioni. Una intitolazione che sicuramento avrà il compiacimento di quanti, allora, hanno usufruito di questa importante struttura sociale, guidata da una persona che seppe conquistarsi sul campo apprezzamenti, stima e gratitudine per l’importante iniziativa intrapresa. Dunque, una via intestata al benemerito gesuita, proprio accanto alla cittadella degli studi di contrada Bumarro, dove si completano gli studi ancor prima dell’accesso alle varie università. Una idea scaturita otto anni fa, in occasione del 50° della morte del gesuita, portata avanti dal perseverante impulso del giovane Mario Bertolone con la condivisione del sacerdote Padre Sebastiano Lo Conte (ex alunno di Padre Deodato) e dei “santamariisi” che tuttora lo ricordano affettuosamente. Da sottolineare anche l’iniziale raccolta delle tante firme per chiedere l’intitolazione della strada, fra cui quelle dei defunti Padre Salvatore Callari, Padre Antonio Maniscalco e dell’ex sindaco Calogero Canalella. Un giusto riconoscimento ad una persona apprezzat