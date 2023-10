Meteo: cielo nuvoloso vela l’Italia nell’inizio della settimana

Il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, lunedì 23 ottobre, secondo il servizio meteorologico dell’Italia meridionale.

Al Nord incremento della nuvolosita’ su tutte le regioni ad iniziare da quelle piu’ occidentali e dai rilievi alpini con piogge diffuse e abbondanti a ridosso delle aree montuose, sparse e moderate in pianura; temporali intensi su levante ligure e restante appennino settentrionale.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulla toscana con piogge e temporali sull’area settentrionale, in successiva estensione pomeridiana al resto della regione con fenomeni abbondanti e persistenti sull’area centro-settentrionale; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni ma con nuvolosita’ in graduale aumento su Sardegna, Umbria e Marche con associate precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale.

Sud e Sicilia: cielo da poco nuvoloso a velato su tutte le regioni.

Temperature: -minime in tenue flessione sulla puglia meridionale, stazionarie sulla pianura piemontese, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Sardegna e pianura settentrionale a nord del Po, senza variazioni significative su Toscana, Umbria e Lazio, in rialzo sul resto del territorio.

Venti: generalmente moderati meridionali, in graduale aumento su Sardegna, regioni tirreniche e Umbria, con rinforzi serali lungo le coste tirreniche e a ridosso dell’appennino.

Mari: poco mossi basso adriatico, Ionio settentrionale e Tirreno meridionale parte ovest; da poco mosso a localmente mosso il restante Ionio; da mossi a localmente molto mossi i restanti bacini.