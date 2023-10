Meloni “Giudice di Catania? Legittimo chiedersi se ci sia pregiudizio”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che sia legittimo chiedersi se una persona che partecipa a quella manifestazione su quel tema poi, nel momento in cui decide su quel tema lo faccia senza pregiudizio. Questo è legittimo e l’ho detto molto prima di sapere della partecipazione a quella manifestazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al Consiglio europeo informale di Granada, parlando delle polemiche sul giudice di Catania Iolanda Apostolico.

“Salvini non mi ha parlato del video” del giudice di Catania, “mi pare però secondario. Tutta la polemica che sto vedendo, il dossieraggio… se partecipi a una manifestazione pubblica lo rivendichi. Dossieraggio è una attività occulta per tirare fuori delle cose che non si sanno, se uno sta a una manifestazione pubblica che dossieraggio è?”, ha aggiunto Meloni.

