Marianopoli, mozione presentata dall’opposizione: intitolazione campo di calcetto a Leonardo Lombardo

MARIANOPOLI – Era la notte del 9 giugno 2021 quando la nostra comunità di Marianopoli fu sconvolta dalla notizia della scomparsa del giovane Leonardo Lombardo. Qualche settimana addietro, i Consiglieri Comunali del gruppo di opposizione “Forza Democratica Marianopoli”, Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, pensando di interpretare sicuramente l’unanime desiderio di tutta la cittadinanza di voler ricordare in maniera tangibile Leonardo, hanno presentato, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, una mozione affinché il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Municipale nel volere avviare l’iter di intitolazione del campo di calcetto, sito nella Contrada Noce del Comune di Marianopoli, in memoria proprio del concittadino Lombardo Leonardo. Nella mozione si legge che nella notte del 9 giugno 2021 Leonardo Lombardo, alla giovane età di 16 anni, ha perso tragicamente la vita in un fatale incidente che lo ha visto coinvolto con il proprio scooter in uno scontro frontale con un’altra moto nella zona alta dell’abitato di Marianopoli denominata “Calvario”. Un destino così crudele che ancora oggi a distanza di due anni si fatica ad accettare, scrivono i consiglieri, ha privato la nostra comunità di Marianopoli di un giovane e solare ragazzo di soli 16 anni, pieno di vita, di sogni e di progetti, lasciandoci un po’ tutti quanti increduli, frastornati e pieni di rabbia. I consiglieri Casucci, Noto e Vaccaro con la mozione evidenziano che la scomparsa del giovane Leonardo Lombardo, a soli 16 anni, ha scosso l’intera comunità di Marianopoli, principalmente i più giovani e che Leonardo era un giovane sportivo, appassionato di calcio, e giocava nella locale squadra di calcio “A.S.D. Marianopoli”. Da poco, proprio su proposta dei Consiglieri di opposizione che hanno presentato in merito una idea progettuale, con i fondi di “Democrazia Partecipata” ed altri fondi comunali è stato ristrutturato il campo di calcetto, sito nella Contrada Noce del Comune di Marianopoli, nella quale Leonardo Lombardo insieme ai suoi amici e compagni trascorreva gran parte del proprio tempo. In considerazione di tutto ciò e del fatto che questo riconoscimento possa contribuire a lenire l’immane dolore della famiglia e della comunità e che soprattutto comporti il perenne ricordo di Leonardo, i Consiglieri Comunali Casucci, Noto e Vaccaro con la mozione presentata hanno chiesto che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Municipale nel volere provvedere all’intitolazione del campo di calcetto, sito nella Contrada Noce del Comune di Marianopoli, a Leonardo Lombardo, al fine di tributare un indelebile ricordo per un giovane calciatore scomparso a seguito di un tragico evento e nel volere intraprendere idonee iniziative finalizzate sempre al suo ricordo.