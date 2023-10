L’uva passa della Sicilia protagonista al Campionato Mondiale del Panettone

Al Campionato Mondiale del Panettone a squadre, in programma a Verona e Milano a partire dal 10 al 14 ottobre, la Confederazione della piccola e media industria (Confapi Sicilia) porta la prima uva passa Made in Italy cento per cento, si chiama “Uvella” prodotta a Mazzarone in provincia di Catania dall’azienda associata CO.RA.

Grazie alla collaborazione e al networking di Confapi Sicilia l’azienda sarà protagonista al Mondiale del Panettone artigianale organizzato dall’Accademia italiana maestri lievitati, in collaborazione con Italian Gourmet in qualità di Official Media Partner e HostMilano.

Una vetrina di rilevanza internazionale per la promozione dei prodotti made in Sicily all’estero, a sfidarsi saranno le nazionali di Argentina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Spagna e Taiwan. La competizione si svolgerà nei laboratori veronesi del gruppo Polin. La finalissima si terrà invece il14 ottobre negli spazi di HostMilano, all’interno di Fiera Milano.

Per l’Italia il Maestro dei lievitati Claudio Gatti, testimonial ufficiale del prodotto siciliano, insieme con gli altri maestri Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo e Beniamino Bazzoli, guiderà la squadra italiana al mondiale.

“Ritengo fondamentale offrire vetrine internazionali alle nostre imprese associate che innovano e realizzano prodotti eccellenti come la prima uva passa 100% italiana per l’industria dolciaria”, dichiara il Presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli, “Il prodotto è oggi sul mercato dopo quattro anni di ricerca della nostra azienda associata Co.Ra in collaborazione con il SAAF Dipartimento scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Universita’ di Palermo. Sono certa che da questo importante appuntamento l’azienda rappresentata da Salvatore Consoli e Gianni Raniolo saprà trarne i giusti riconoscimenti e relazioni per la conclusione di importanti contratti di fornitura.”

“Seguiamo le nostre aziende in tutte le iniziative di promozione dell’internazionalizzazione per promuovere l’export del Made in Sicily specie nel settore agroalimentare. Lo facciamo con entusiasmo e dedizione e per questo sarò personalmente presente alla giornata finale di premiazione che si terrà a Milano il prossimo 14 ottobre con i nostri imprenditori”, precisa il Direttore vicario Confapi Sicilia Carmelo Aristia.