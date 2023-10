Le arrivano multe per 700 euro con 36 punti decurtati dalla patente: ma lei abita in un’altra Città e possiede un’auto diversa

Le sono arrivate al proprio indirizzo multe per 700 euro e 36 punti decurtati dalla patente, ma lei, nei luoghi nei quali sono state elevate le multe non c’era mai stata. Un mistero che – come riporta Roma Today – ha risolto la Polizia locale di Roma Capitale. Tutto è legato ad una targa deteriorata e ad una lettura errata delle telecamere che leggevano una “C” al posto della “L”.

Con la conseguenza che le telecamere di un semaforo di via Cristoforo Colombo a Roma hanno attribuito le infrazioni al codice della strada ad una ignara signora della provincia di Bergamo. Le indagini del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico), sono cominciate dopo l’esposto presentato dalla donna bergamasca che continuava a ricevere multe per infrazioni mai commesse, pur abitando altrove e pur possedendo tutt’altro tipo di veicolo da quello poi scoperto colpevole.

Gli agenti si sono messi sulle tracce del mezzo, visionando le telecamere di via Cristoforo Colombo, dove si registravano le reiterate violazioni e facendo indagini a tutto campo anche sul veicolo. In particolare erano prive delle caratteristiche di rifrangenza e l’ultimo carattere, una “C”, era deteriorata al punto da sembrare una “L”. Dopo un’indagine accurata le pattuglie sono riuscite ad intercettare la responsabile, un’ italiana di 60 anni, che aveva accumulato verbali per un totale di oltre 700 euro e la decurtazione di 36 punti dalla patente. (Roma Today)