Lagalla “Nuova sede dell’Italpress a New York è un traguardo prestigioso”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi l’agenzia di stampa Italpress festeggia trentacinque anni di attività con l’apertura di una nuova sede di corrispondenza a New York. Un traguardo prestigioso che apre a una dimensione internazionale un progetto che, anno dopo anno, continua ad alimentarsi con nuovi e sempre più ambiziosi obiettivi. Esprimo le mie più sincere congratulazioni al direttore, Gaspare Borsellino, e a tutto lo staff, con l’augurio che una realtà sana come quella di Italpress possa ancora continuare il suo percorso di crescita”. Così, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).