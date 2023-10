Il nisseno Paolo Roma nel Direttivo dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale

Il 42enne nisseno Paolo Roma, professore universitario di Ingegneria Gestionale UNIPA nelle sedi di Palermo e Caltanissetta è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per il biennio 2024-25.

L’Associazione è il punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale per lo sviluppo delle conoscenze e competenze nell’ambito dell’Ingegneria Gestionale.

L’Associazione conta circa 500 soci tra docenti accademici e altri studiosi e professionisti e lo statuto prevede che il Consiglio di Direttivo sia composto da 10 rappresentanti eletti dall’Assemblea a cui si aggiungono il past president e due rappresentati co-optati.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento per l’accademico nisseno che entra nel direttivo presieduto dal Prof. Pierpaolo Pontrandolfo del Politecnico di Bari insieme ai Prof. Giuseppe Bruno, Università di Napoli Federico II; Prof.ssa Raffaella Cagliano, Politecnico di Milano; Prof.ssa Pamela Danese, Università di Padova; Prof. Matteo Kalchschmidt, Università degli Studi di Bergamo; Prof. Federico Frattini, Politecnico di Milano; Prof. Giancarlo Giudici, Politecnico di Milano; Prof.ssa Raffaella Manzini, LIUC; Prof. Federico Munari, Università degli Studi di Bologna; Prof. Fabio Nonino, Università la Sapienza; Prof. Marco Sartor, Università di Udine; Prof.ssa Elisa Ughetto, Politecnico di Torino.

Fanno parte della squadra nazionale anche il Segretario Prof.ssa Barbara Scozzi, Politecnico di Bari e i revisori Prof.ssa Patrizia Garengo, Università di Padova;

Prof.ssa Antonella Moretto, Politecnico di Milano e Prof. Matteo Mura, Università di Bologna.

Il docente niseno forma i giovani su diverse discipline tra cui Marketing, Digital Marketing, Economia per Ingegneri e Gestione dei Sistemi Sanitari.

Il percorso di Ingegneria gestionale è una strada impegnativa ma molto vantaggiosa per i giovani che si guardano intorno e valutano il loro futuro professionali. Si tratta, infatti, di uno dei corsi di laurea di maggior successo degli ultimi trent’anni con punte occupazionali per gli studenti di oltre il 95% di assunzioni entro un anno dalla laurea. A Palermo al momento è il corso magistrale di Ingegneria più scelto dagli studenti.

Il professore Paolo Roma è il secondo siciliano che entra a far parte del direttivo da quando è stata creata l’AiIG.

Paolo Roma ha conseguito un dottorato di ricerca presso la stessa università nel 2009 e nel corso della sua carriera ha lavorato, come visiting scholar, presso prestigiose università straniere, tra cui la University of California at Davis, la University of Pittsburgh, la Toulouse School of Economics e la University of Tennessee Knoxville.

La sua attività di ricerca è incentrata sullo studio di diversi modelli di business innovativi abilitati da Internet, come il crowdfunding, la sharing economy, mobile app market, ma copre anche aree come il pricing, il social media marketing, la co-opetition. Ha pubblicato articoli in numerose riviste scientifiche, alcune delle quali presenti nella prestigiosa “Financial Times top 50 journal list”, come Information Systems Research, Operations Research, Production and Operations Management, Research Policy, e altre di riconosciuto prestigio internazionale, come European Journal of Operational Research, International Journal of Research in Marketing, Journal of Product Innovation Management. Nel 2010 una sua pubblicazione ha ricevuto un premio internazionale superando due pubblicazioni prodotte da ricercatori di Harvard University e MIT.

Ha svolto numerosi progetti di ricerca industriale in ambito internazionale, nazionale e regionale, in qualità di responsabile scientifico o responsabile di attività, in collaborazione con svariate imprese e istituzioni, tra cui il Centro Ricerche FIAT, Engineering SpA, Italtel SpA, Sicily by Car SpA, Natuzzi SpA, CNR, DHITECH Scarl, e Regione Siciliana.

Prima di ricoprire il ruolo di Consigliere Direttivo dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale, ne è stato Segretario nel biennio 2019-2021 e Revisore dei Conti nel biennio 2022-2023.