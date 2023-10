Gela, piange il piccolo Emanuele. Di Paola: “Serve attivare l’Unità Intensiva Neonatale”

“Ai genitori del piccolo Emanuele voglio rivolgere il mio più sincero abbraccio in questo momento di dolore e riflessione. Da rappresentante di questo territorio, mi impegno affinché venga fatta piena luce su eventuali responsabilità e sul perché ancora a Gela, a distanza di molti anni, non sia ancora stata attivata l’UTIN, l’Unità Intensiva Neonatale che, nonostante le pressanti richieste del territorio, non viene ancora messa a disposizione dei cittadini.

Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione parlamentare per incalzare il governo Schifani in tal senso. Passata la cronaca, rimane il dolore di una famiglia che vive un dramma straziante e che deve assolutamente non ripetersi in futuro”.

A dichiararlo è il coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola